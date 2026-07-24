Schwimmen - das schont die Gelenke, ist gut fürs Herz-Kreislauf-System und wird auch empfohlen gegen Rückenschmerzen.

Allerdings hat jetzt ein australisches Forschungsteam bemerkt: Schwimmen wird zwar Menschen mit chronischen Rückenschmerzen immer gerne als Ratschlag gegeben - aber die Wirkung wurde noch nie überprüft.

Deshalb hat das Team eine kleine Studie mit knapp 80 betroffenen Erwachsenen gemacht. Alle waren zwischen 26 und 74 Jahre alt und litten unter Rückenschmerzen.

Weniger Schmerzen nach Schwimmen

Die eine Hälfte der Teilnehmenden bekam acht Wochen lang ein individuelles Schwimmprogramm und mehrere digitale Sitzungen mit einem Physiotherapeuten. Die andere Hälfte bekam nur ein bis zwei solcher Sitzungen und gar kein Schwimmtraining.

Laut Auswertung im British Journal of Sports Medicine waren die Rückenschmerzen bei der Schwimmgruppe hinterher deutlich weniger. Und dieser Effekt hielt auch länger an.

Der Hauptautor der Studie sagt: Schwimmen ist auf jeden Fall geeignet für Menschen mit Rückenschmerzen, und es hilft auch.