"Die Sauna ist die Apotheke des kleinen Mannes", ist ein finnisches Sprichwort.

Es gibt auch schon einige Studien zu positiven Effekten vom regelmäßigen Schwitzen - fürs Herz-Kreislauf-System, die Haut und für das Immunsystem.

Eine neue kleine Studie aus Finnland liefert noch mal Details dazu, wie sich Saunieren auf den Körper auswirkt. Die Forschenden haben bei rund 50 mittelalten Erwachsenen im mittleren Alter Blutproben analysiert, vor und nach dem Saunagang.

Mehr weiße Blutkörperchen

Dabei zeigte sich, dass nach einem Saunagang mehr weiße Blutkörperchen im Blutkreislauf unterwegs waren, und auch bei einigen anderen für die Immunabwehr wichtigen Stoffen gab es Veränderungen. Das könnte einen Teil der positiven Gesundheits-Effekte erklären.

Allerdings erlaubt die Studie keine Aussagen über den Langzeitnutzen vom Saunieren. Sie ist im Fachjournal "Temperature" erschienen.