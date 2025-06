Warnhinweise auf E-Zigaretten verringern die Lust am Rauchen.

Zu dem Schluss kommt eine Metaanalyse von 24 Studien mit insgesamt etwa 22.500 Teilnehmenden. Untersucht wurden Warnhinweise auf Verpackungen, aber auch in der Werbung und Social-Media-Posts. In Deutschland ist Werbung für Tabakerzeugnisse und Vapes zwar verboten - in anderen Ländern wie den USA aber nicht.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Jama Internal Medicine, dass es am wirkungsvollsten ist, wenn mehrere, wechselnde Botschaften genutzt werden. Im Vergleich zur Kontrollgruppe erhöhten die Warnhinweise das Bewusstsein dafür, dass E-Zigaretten schädlich sind und süchtig machen können. Wer die Hinweise liest, ist eher bereit, mit dem Vapen aufzuhören.

Als nächstes will das Team testen, was Warnhinweise direkt auf den Geräten bringen. Im Moment stehen die Hinweise oft nur auf der Verpackung drauf - und die wird schnell entsorgt.