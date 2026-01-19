Lungenkrebs ist in der Europäischen Union immer noch die häufigste Ursache für Krebstodesfälle.

Aber es gibt gute Nachrichten: Die Sterberaten sinken in fast allen Altersgruppen deutlich. Das liegt daran, dass weniger Leute rauchen. Das haben Forschende aus Mailand im Fachmagazin Annals of Oncology berechnet. Während das bei Männern schon länger der Fall ist, gehen jetzt auch bei Frauen die Zahlen runter.

Vor allem weniger junge Menschen sterben