Aber es gibt gute Nachrichten: Die Sterberaten sinken in fast allen Altersgruppen deutlich. Das liegt daran, dass weniger Leute rauchen. Das haben Forschende aus Mailand im Fachmagazin Annals of Oncology berechnet. Während das bei Männern schon länger der Fall ist, gehen jetzt auch bei Frauen die Zahlen runter.
Vor allem weniger junge Menschen sterben
In Deutschland ist der Rückgang in den letzten zehn Jahren vor allem bei jüngeren Menschen unter 45 Jahren massiv - mit bis zu 40 Prozent weniger Lungenkrebstoten.
Ganz gegen den Trend entwickelt sich aber die Sterberate bei Frauen ab 75 Jahren: Die geht nämlich immernoch nach oben. Das liegt daran, dass Frauen meist zwar später mit dem Rauchen anfangen, aber dafür auch erst später aufhören. Die Forschenden sagen: Der beste Schutz gegen Lungenkrebs ist immer noch: Gar nicht erst Rauchen.