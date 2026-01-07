Sport ist Mord - oller Spruch und ziemlich falsch.

Dass Bewegung gesund ist, ist schon länger klar. Eine neue Studie im Journal of the American Heart Association zeigt jetzt, dass sie sogar davor schützt vorzeitig zu sterben.

In den USA wurden Daten von über 7.000 Menschen mit verschiedenen Gesundheitsproblemen ausgewertet. Die Leute hatten zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes, starkes Übergewicht oder zu hohe Fettwerte im Blut. Raus kam dabei: Schon eine Stunde Bewegung am Tag senkt das Risiko vorzeitig zu sterben - um 14 bis 20 Prozent. Je schlimmer die Gesundheitsprobleme der Betroffenen sind, umso stärker ist der Bewegungs-Effekt.

Dabei müssen es nicht gleich anstrengende Sportarten sein, auch Yoga, Radfahren oder Spaziergängen helfen schon, das Sterberisiko zu senken. Und mehr als eine Stunde Bewegung am Tag senkt das Risiko nochmal zusätzlich.