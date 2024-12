Zu viel Sitzen ist selbst für junge und aktive Menschen schädlich.

Forschende in den USA haben Gesundheitsdaten von über 1000 Personen im Alter von 28 bis 49 ausgewertet. Dabei kam heraus: Sogar bei körperlich aktiven Menschen stiegen Cholesterin-Level und Body-Mass-Index an, wenn sie 8 oder mehr Stunden am Tag sitzen. Das wiederum erhöhte das Risiko für diverse gesundheitliche Probleme.

Sowohl in Deutschland als auch in den USA lautet die Empfehlung, sich wöchentlich mindestens 2,5 Stunden moderat oder mindestens eine Stunde und 15 Minuten intensiver zu bewegen. Die Forschenden schreiben im Fachmagazin PLOS ONE, dass das für Menschen, die viel sitzen, aber nicht ausreichend ist. Menschen, die ihre Sitzzeit nicht verringern können, sollten ihre Bewegungszeit verdoppeln, und sich pro Woche entweder 5 Stunden moderat oder 2,5 Stunden intensiv bewegen.

Gerade in jungen Jahren sei es wichtig, gesunde Routinen zu entwickeln. Denn im Laufe des Lebens werde das immer schwieriger.