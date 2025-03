Wer gesund lebt, lebt länger.

Wie viel länger genau, hat eine große internationale Forschungsgruppe versucht auszurechnen. Dafür haben die Mitglieder Daten von mehr als zwei Millionen Menschen aus knapp 39 Ländern ausgewertet. Den Fokus legten sie dabei auf die fünf klassischen Risikofaktoren, die weltweit für rund die Hälfte aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen verantwortlich sind: Hoher Blutdruck, Rauchen, Diabetes, das Gewicht und hohe Cholesterinwerte.

Das Ergebnis: Männer, die mit 50 Jahren keine dieser Risikofaktoren haben, leben im Schnitt 11,8 Jahre länger, als Männer mit allen fünf Risikofaktoren. Bei Frauen waren es sogar 14,5 Jahre. Ohne die Risikofaktoren dauerte es auch mindestens zehn Jahre (bei Frauen 13,3, bei Männern 10,6 Jahre) länger, eine Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln als mit. Die Risikofaktoren spielten bei den späteren Erkrankungen aber jeweils unterschiedliche Rollen.

Und die Studie im New England Journal of Medicine zeigt auch: Es ist nicht zu spät, Verhaltensweisen zu ändern. Den hohen Blutdruck in den Griff zu bekommen oder mit dem Rauchen aufzuhören, bringt auch nach dem 50. Geburtstag noch was.