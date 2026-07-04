Wer sich bewegt, wird belohnt - das plant in England der Gesundheitsdienst NHS.

Unter anderem die BBC berichtet, dass es zum Beispiel Gutscheine geben soll - für diejenigen, die sich einen Monat lang täglich 30 Minuten zu Fuß fortbewegen. Teilnehmende sollen ihre Spaziergänge digital über Smartphone oder Smartwatch dokumentieren können.

Der Start der Initiative in England ist für das kommende Jahr geplant. Offenbar laufen gerade Verhandlungen mit Einzelhändlern, Kaffeeketten und Online-Shops, um ein Belohnungssystem mit Rabatten und Gutscheinen aufzubauen.

Das Belohnungssystem ist Teil eines größeren Plans, um die Gesundheit der englischen Bevölkerung verbessern. Nach Zahlen des Gesundheitsdienstes steht Bewegungsmangel im Zusammenhang mit jedem sechsten Todesfall.