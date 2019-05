Ein Bauer in der Arktis - das ist eigentlich ein Widerspruch in sich.

Ben Vidmar ist aber einer. Die BBC berichtet über den Mann in der kleinen Bergbaustadt Longyearbyen auf der Insel Spitzbergen. Wer dort wohnt, kann sich über tolle Nordlichter freuen und sollte auf längeren Touren am besten eine Waffe haben - wegen der Eisbären. Pflanzenanbau gibt es hier eigentlich nicht. Fast alles, was die Menschen hier so brauchen, muss über weite Wege transportiert werden. Was laut BBC dazu führt, dass die Menschen in Spitzbergen den höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf haben.

Vidmar hat dem Sender erklärt, dass er das ändern will. Mit lokal angebautem Gemüse. Im Sommer zieht er das in einem Gewächshaus. Im dunklen Winter unter Tageslichtlampen in anderen Gebäuden. Das Gemüse verkauft er an Restaurants in der Umgebung. Sein Traum: Irgendwann das Gemüse für die ganze Stadt produzieren.