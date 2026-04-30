Digitale Gewalt drängt Frauen aus der Öffentlichkeit. Davor warnt die Uno-Organisation für Frauenrechte.

UN Women hatte weltweit mehr als 640 Frauen aus dem öffentlichen Leben nach Erfahrungen mit Online-Gewalt gefragt. Jede Vierte sagte, dass sie schon ungewollte Annäherungen über Social Media erlebt hat, zum Beispiel in Form von Sexting oder Dickpicks. Auch Künstliche Intelligenz wird zunehmend missbraucht. Zum Teil für gefälschte intime Fotos von Befragten. Die Angriffe waren laut UN Women oft gezielt und koordiert, um die Frauen zu diskreditieren - und zum Schweigen zu bringen.



Tatsächlich gaben rund 40 Prozent der Befragten an, dass sie sich bei Social Media mittlerweile selbst zensieren, ein kleinerer Teil hält sich auch bei der Arbeit mehr zurück als früher.



Die Organisation warnt, dass Online-Gewalt Frauen-Rechte bedroht - gerade in einem Klima wachsender Demokratie- und Frauenfeindlichkeit.