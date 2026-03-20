Wenn Frauen in Serien oder auf Social Media schlecht behandelt werden, dann führt das zu noch mehr Frauenfeindlichkeit in der realen Welt.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, an der auch Forschende aus Deutschland mitgearbeitet haben - erschienen in der Fachzeitschrift Psychological Bulletin. Das Team hat mehr als 150 Studien aus verschiedenen Ländern ausgewertet - also eine Meta-Analyse gemacht. Reingeflossen sind Daten von mehr als 130.000 Teilnehmenden.

Dabei kam raus, dass frauenfeindliche Darstellungen einen besonders starken Effekt auf junge Leute haben - besonders auf junge Männer. Sie reagierten, indem sie aggressiver wurden gegenüber Frauen oder mehr herabwürdigende Einstellungen äußerten. Bei den Inhalten handelte es sich zum Teil um pornographisches Material, aber auch um Szenen, in denen Frauen gedemütigt oder ihnen Gewalt angetan wurde.

