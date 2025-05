Die Sommer 2022 und 23 waren gewittertechnisch in Deutschland ziemlich ruhig. Letztes Jahr ging aber wieder mehr ab.

Knapp 210.000 Mal ist da in Deutschland der Blitz eingeschlagen. Also ein Blitzeinschlag alle zweieinhalb Minuten. Das klingt nach viel - ist im langjährigen Vergleich trotzdem relativ selten - aber auf jeden Fall häufiger als in den zwei Jahren davor. Die Zahlen kommen vom Blitzinformationsdienst Aldis/Blids.

Die zeigen: Jeder vierte Blitz schlug in Bayern ein. Das Bundesland ist damit Spitzenreiter. Die Fachleute begründen das mit der Landesgröße, aber auch, weil sich im Alpenraum viele Gewitter ballen. Auf Platz zwei steht Niedersachsen, dann kommen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Blitzhauptstadt 2024 war - wie im Jahr davor schon - Rosenheim in Oberbayern. Dort wurden 2,98 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer gemessen. Am ruhigsten war die Lage in Bayreuth mit einer Blitzdichte von 0,1 gemessen pro Quadratkilometer.

Wie häufig Blitze entstehen hängt ziemlich vom Wetter ab. Wärme und Feuchtigkeit machen sie wahrscheinlicher, weshalb Gewitter im Sommer häufiger vorkommen. In besonders trockenen Jahren sind sie aber seltener.