Vorletzten Mittwoch, da haben die meisten wahrscheinlich irgendwo ein Gewitter mitbekommen.

Das Blitzortungsunternehmen nowcast hat an diesem Tag deutschlandweit ziemlich genau 748.300 Blitze registriert, also knapp eine dreiviertel Million. Damit war der 22. Juni einer der blitzreichsten Tage der letzten zehn Jahre. Grund war ein Tief mit sehr energiereicher Luft, das an vielen Orten für Unwetter gesorgt hat, zum Beispiel in Kassel.

Laut den Fachleuten war das erste halbe Jahr in 2023 insgesamt aber kein besonders blitzreiches Jahr. Der März stach etwas heraus, mit 113.000 Entladungen, vor allem weil eigentlich die Monate Mai bis August als Gewittersaison gelten.

Am meisten blitzte es in diesem Jahr übrigens in Bayern: hier vor allem in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau. Am wenigsten Blitze haben die Menschen in Kiel und Dithmarschen in Schleswig-Holstein gesehen.