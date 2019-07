Die Küchenschaben können sogar selbst Enzyme zur Entgiftung herstellen. Und: Wenn Gifte ausgelegt werden und nur ein paar Kakerlaken einer Population resistent sind, dann vermehren sich diese viel stärker. Eine Forscherin der Universität Purdue wollte wissen , ob es einen Weg gibt, die Gifte trotzdem effektiv gegen Kakerlaken einzusetzen. Sie und ihr Team haben 20 Wohnungen in den USA als Testgelände benutzt, in denen es Kakerlaken gab - genauer gesagt: Die Deutsche Schabe, Blattella germanica.

Die meisten Schaben spielen in der Natur eine wichtige Rolle - sie helfen dabei, Tier- und Pflanzenreste zu zersetzen. Küchenschaben können allerdings Krankheiten übertragen, Asthma auslösen oder gefährliche Bakterien auf dem Essen verbreiten. Am besten ist also, im Haus alles sauber und trocken zu halten, so dass es gar nicht erst zu einer Kakerlaken-Plage kommt.