Auch bei der Nutzung von Künstlicher Intelligenz gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

Eine Analyse, die das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung veröffentlicht hat, zeigt eine klare Lücke - nämlich dass Frauen KI weniger nutzen als Männer - und das kann Auswirkungen auf die Jobchancen haben. Je nach Art der Berechnung liegen Frauen und Männer 8 bis 16 Prozentpunkte auseinander. Die Forschenden bezeichnen diesen Gender Gap als "groß und signifikant“, denn:

"Menschen, die KI beherrschen, verdrängen jene ohne entsprechende Kompetenzen. Wer KI einsetzt, steigert Effizienz, erweitert Handlungsspielräume und verbessert seine Chancen bei Bewerbung, Aufstieg und Einkommen." heißt es in der Studie. Und weiter: "Ob Frauen an dieser Dynamik gleichberechtigt teilhaben oder strukturell ins Hintertreffen geraten, ist daher eine zentrale Gleichstellungsfrage unserer Zeit."

Auffällig war auch, dass der Unterschied unter den Jüngeren, also den Jahrgängen ab 1996, noch mal größer ausfiel - gerade da, wo es um Karrierechancen in der Zukunft geht. Die Hälfte aller Männer in der Altersgruppe nutzt KI intensiv, während es bei den Frauen laut Studie weniger als ein Drittel ist.

Die Forschenden haben Empfehlungen für die Unternehmen, um die Lücke zu schließen: Die Firmen sollten KI aktiv einsetzen und Angebote zur Weiterbildung bereitstellen.