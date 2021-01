Dass der Klimawandel zu mehr Dürre führt, haben wir auch in Deutschland schon zu spüren bekommen.

Wenn die Erde sich weiter so erhitzt, dann werden bis Ende dieses Jahrhunderts mehr als doppelt so viele Menschen von extremer Dürre und Wassermangel betroffen sein. Das ist das Studienergebnis eines internationalen Forschungsteams. Der Grund ist, dass viele natürliche Süßwasserspeicher an Land durch den Klimawandel verschwinden. Zum Beispiel Gletscher, Feuchtgebiete, Flüsse oder Grundwasser-Vorräte.

Die Forschenden befürchten, dass es dadurch in vielen Regionen zu Wassermangel kommt und, dass deshalb viele Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Sie fordern deshalb, mehr gegen den Klimawandel zu unternehmen und Wasser-Speicher an Land besser zu schützen und effizienter zu bewirtschaften.