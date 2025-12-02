Es gibt jetzt zum ersten Mal eine fast vollständige, hochauflösende 3D-Karte von allen Gebäuden auf der Welt.

"Fast vollständig" deshalb, weil der GlobalBuildingAtlas auf Satellitenbildern von 2019 basiert. Die Weltkarte mit knapp 2,8 Milliarden Gebäuden in 3D hat ein Team der TU München erstellt.

Die Daten sind frei zugänglich und mit einer Auflösung von drei mal drei Metern 30-mal detaillierter als bisherige Datenbanken. Abgebildet werden auch Regionen in Afrika oder auf dem Land, zu denen es bis jetzt keine oder nur ungenaue Daten gab.

Die Karte ermöglicht es auch, zu vergleichen, wie viel Platz zum Wohnen Menschen weltweit haben. Das kann soziale und wirtschaftliche Unterschiede sichtbar machen. Die Daten können am Ende helfen, präzisere Aussagen über Art und Ausbreitung von Städten, Klimaeffekte oder Katastrophenvorsorge zu machen.