Was singt man in verschiedenen Kulturen kleinen Kindern zum Einschlafen vor, oder was wird auf Volksfesten immer wieder gespielt?

Das hat sich ein internationales Wissenschaftsteam gefragt und eine weltweite Datenbank mit fast 6.000 traditionellen Liedern zusammengestellt. Die Songs in der "Globalen Jukebox" stammen laut den Forschenden aus mehr als 1.000 unterschiedlichen Gesellschaften. Die Plattform ist auch online, auf der Webseite gibt es unter anderem eine interaktive Weltkarte, auf der man an verschiedenen Orten Lieder auswählen und anhören kann. Musik von der Weltkarte auswählen In Deutschland unter anderem ein Wiegenlied aus Niedersachsen, ein Hirten-Wechselgesang aus Nordrhein-Westfalen oder das sogenannte "Holzknechtlied" aus Oberbayern. Viele der Aufnahmen hat der 2002 gestorbene Musikethnologe Alan Lomax gesammelt und katalogisiert. Das Wissenschaftsteam hinter der Datenbank hofft, dass die Globale Jukebox bei der Erforschung von kulturellen und musikalischen Traditionen hilft. Der wissenschaftliche Artikel zur Globalen Jukebox ist im Fachmagazin "Plos One" erschienen.