Wie zufrieden und wie glücklich sind die Menschen in Deutschland?

Das wird jedes Jahr abgefragt, für den sogenannten "Glücksatlas", an dem die Uni Freiburg mitarbeitet. Und jetzt sind die Ergebnisse für 2025 da. Die Forschenden sagen, dass die Lebenszufriedenheit der Deutschen sich auf einem hohen Level eingependelt hat. Auf einer Skala von 0 wie "ganz und gar nicht zufrieden" bis 10 "völlig zufrieden" liegt sie im Schnitt bei knapp über 7, und damit auf dem Niveau wie vor Corona. Im Vergleich zu letztem Jahr hat gabs allerdings nur eine winzige Steigerung, um 0,03 Punkte. Das Plus liegt vor allem an den ostdeutschen Bundesländern - da hat die Lebenszufriedenheit deutlich mehr (+0,12 Punkte) zugelegt als im Westen.

Und: Die 16- bis 25-Jährigen sind heute zufriedener als in der Vor-Corona-Zeit - dafür ist die Lebenszufriedenheit der Älteren etwas zurückgegangen. Als Gründe dafür werden Inflation und Einsamkeit genannt.

Der Glücksatlas schaut auch immer, wo die Menschen am glücklichsten sind. Die besten Werte gab es dieses Jahr in Hamburg, danach kommen Bayern, Rheinland-Pfalz und NRW. Hinten liegen wieder Berlin, das Saarland und Mecklenburg-Vorpommern.



