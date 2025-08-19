Fußball-Fans müssen auch mal Niederlagen verkraften, aber insgesamt sind sie wahrscheinlich zufriedener mit ihrem Leben als Menschen, die kein Fußball schauen.

Das legen zumindest Daten vom SKL Glücksatlas nahe. Bei der Online-Umfrage haben mehr als 5.000 Menschen mitgemacht. Auf einer Glücks-Skala von 0 bis 10 liegen Menschen, die viel Fußball schauen, bei einer 7. Wer gelegentlich Fußball schaut, liegt ganz leicht über dem Durchschnitt von 6,7. Und wen Fußball nicht interessiert, der ist weniger zufrieden als der Durchschnitt.

Fans von einem bestimmten Verein sind nochmal glücklicher - vor allem, wenn sie viel Fußball schauen. Am glücklichsten sind da übrigens Fans vom FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Jetzt Fußball-Fan werden, um glücklicher zu werden, muss aber nicht zwangsläufig klappen. Denn die Daten zeigen nur einen statistischen Zusammenhangen und nicht, dass Fußball der Grund für mehr Lebenszufriedenheit ist.

