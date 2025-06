Was ist eigentlich in Kassel los?

Das zweite Jahr in Folge liegt die Stadt bei der Lebenszufriedenheit in Deutschland auf Platz eins. Gefragt hat das Allensbach Institut mehr als 23.000 Menschen deutschlandweit - ausgewertet wurden die Daten von der Uni Freiburg. Den Auftrag dazu gab es von der Süddeutschen Klassenlotterie, kurz SKL, die jedes Jahr den so genannten Glücks-Atlas herausgibt.

Insgesamt hat die Lebenszufriedenheit in Deutschland zugenommen. Dabei schneiden die mittleren Städte besser ab als die ganz großen - nach Kassel folgen Krefeld, Düsseldorf, Augsburg und Aachen. Erfurt ist auf Platz sechs die erste ostdeutsche Stadt. Nur Hamburg schafft es als Millionen-Stadt in die Top Ten.

Kleinere Städte punkten mit Natur, Überschaubarkeit, guter medizinischer Versorgung und oft auch mit einer jüngeren Bevölkerung. Wichtig ist aber auch, dass die Zufriedenheit gleichmäßig verteilt ist. So gibt es zum Beispiel in Rostock Menschen, die super zufrieden sind, aber auch viele, die sehr unzufrieden sind - das drückt den Durchschnitt so stark, dass Rostock auf dem letzten von insgesamt 40 Plätzen landet.