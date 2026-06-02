Wenn Fußballspiele übertragen werden, dann läuft da auch viel Werbung für Sportwetten.

Das hat ein Team der Uni Hohenheim untersucht - anhand der Fußball-EM 2024 und eines Bundesliga-Spieltags. In den untersuchten elf EM-Spielen waren Hinweise auf Sportwetten in insgesamt rund sieben Prozent der Live-Sendungen präsent, zum Beispiel Sponsoren auf den Trikots oder Bandenwerbung. An dem untersuchten Bundesliga-Spieltag war es knapp ein Drittel der Sendezeit, inklusive der Berichterstattung drumherum und Werbepausen. Außerdem gab es viele Werbeanzeigen auf Social Media.

Die Forschenden sagen, dass mehr als eine Million Menschen in Deutschland von einer Glückspielstörung betroffen sind, oft geht es um Sportwetten. Sie fordern strengere Regeln rund um Live-Übertragungen und Warnhinweise, auch auf Social Media.