Rätselhafte Kreise aus Steinen gibt es einige auf der Welt - am bekanntesten ist Stonehenge in England.

In den Golanhöhen - einem von Israel besetztes Gebiet - gibt es den Steinkreis von Rujm el-Hiri. Und der ist offenbar gar nicht so einzigartig wie bisher gedacht. Denn ein Archäologie-Team hat in der Nähe jetzt Spuren von fast 30 weiteren prähistorischen Steinkreisen entdeckt. Sehen konnte das Team sie mithilfe von hochauflösenden Satelliten-Aufnahmen. All diese Kreisanlagen folgen einem ähnlichen Muster: Sie bestehen aus Basaltsteinen, die zu ringförmigen Mauern aufgetürmt sind.

Die Forschenden schreiben im Fachblatt Plos One: Die Entdeckung der anderen Steinkreise könnte helfen, zu entschlüssen, wozu sie dienten. Denn alle Kreise liegen auf Anhöhen und sind nur wenige Meter von Wasserquellen entfernt. Das könnte dafür sprechen, dass die Steinanlagen Treffpunkte waren für landwirtschaftliche Arbeiten oder Viehhaltung.