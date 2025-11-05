Es ist ein typischer Epic Fail aus dem Golfsport: Der Golfball rollt auf das Loch zu, scheint hineinzufallen – und springt wieder heraus.

Unter Golfern ist dann die Rede vom "lip out" oder vom Auslippen. Forschende haben den Effekt im Magazin Royal Society Open Science untersucht. Sie präsentieren zwei mechanische Modelle dazu.

In einer Variante kommt es zum Auslippen, weil der Golfball nur schräg den Rand des Lochs trifft. Das reicht nicht, um die Rollbewegung des Balls zu stoppen - dadurch schafft er es wieder raus. Die zweite Variante klingt noch ärgerlicher: Der Ball ist schon komplett im Loch versenkt, springt aber zurück. Der Effekt kommt laut Studie zustande, wenn der Ball gegen die Rollrichtung rotiert - dadurch kann er sich praktisch selbst wieder aus dem Loch herausdrehen.

Die Forschenden berichten noch von mindestens einer weiteren Variante, die sie aber nicht näher untersuchten haben. Der Golfball kann zum Beispiel auch auf dem Rand des Golflochs eine Runde drehen und dann wieder herausspringen.