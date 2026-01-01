Die Gewebespenden in Deutschland sind auf einem Rekord-Hoch.

Die Zahlen kommen von der Gesellschaft für Gewebetransplantation. Demnach haben fast 10.000 Menschen letztes Jahr eine Gewebespende erhalten, also zum Beispiel eine Hornhaut oder eine Herzklappe.

Gewebespende ist nicht gleich Organspende

Von der Fachgesellschaft heißt es, dass es trotzdem mehr Gewebespenden braucht. Problematisch sei, dass sie viel weniger bekannt sind als Organspenden. Deshalb wüssten Angehörige oft nicht, ob ein Verstorbener zum Spender werden will. Im Gegensatz zu Organspenden werden bei Gewebespenden nicht ganze Organe, sondern nur einzelne Gewebe-Teile von verstorbenen Spendern transplantiert.