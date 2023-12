Informationen zum Gaza-Krieg wurden in diesem Jahr am häufigsten bei Google gesucht.

Der Internet-Riese hat seine Jahresstatistik veröffentlicht, aus der hervorgeht, welche Suchbegriffe in diesem Jahr am meisten abgefragt wurden.

Auch bei den "Was-Fragen" geht es vor allem um den Konflikt: "Was ist der Gaza-Streifen?" wurde am häufigsten gefragt. Im Bereich Promis wurde Till Lindemann, Frontmann der Band Rammstein, am meisten gegoogelt. Ihm wurden dieses Jahr von mehreren Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Er hat das zurückgewiesen. Im August hat die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen dazu eingestellt.

Zwei Themen sind neu in den Themenrubriken: Künstliche Intelligenz und Klima. Beim Klimaschutz interessierten sich die Nutzerinnen und Nutzer vor allem dafür, was sie persönlich gegen den Klimawandel tun können. Und bei KI stand der Text-Roboter ChatGPT im Mittelpunkt.

Die Themen, die insgesamt am meisten gesucht werden, sind unter anderem das Wetter und Webseiten wie Amazon, Facebook und Youtube.