Navigationsgeräte können schon jetzt die schnellste Route aufzeigen, oder eine ohne Autobahn.

In Zukunft kann man auch die Route wählen, auf der am wenigsten Sprit verbraucht wird. Diese Funktion gibt es schon bei Google Maps in Nordamerika. Jetzt wird sie auch in Deutschalnd eingeführt. Eine Software analysiert dafür den Streckenverlauf: Ob es Steigungen gibt und wie viel Verkehr da gerade ist. Dann wird nicht mehr nur die Ankunftszeit angegeben, sondern auch die geschätzte Kraftstoff-Einsparung.

Die Leute im Auto können einstellen, ob sie mit einem Benziner, Diesel, Hybrid- oder Elektrofahrzeug unterwegs sind, und ob sie generell die Route wählen wollen, auf der sie am wenigsten verbrauchen.