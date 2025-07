Eigentlich sind Gorillas eher ruhige Tiere -

aber auch bei ihnen kommt es zu aggressivem Verhalten und Angriffen. Zwei Forschende des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig wollten wissen, wann genau es dazu kommt - und zwar speziell bei Gorilla-Weibchen. Dazu haben die Forschenden Langzeitbeobachtungen von 31 Weibchen in freier Wildbahn ausgewertet.

In der Regel folgten die Aggressionen dem Rang: In der Regel teilten ranghöhere Weibchen gegen rangniedrigere Weibchen aus - und festigten damit ihren Status. Aggressionen gab es aber auch in umgekehrter Richtung. Vor allem trächtige und säugende Weibchen zeigten auch öfter aggressives Verhalten gegen ranghöhere Weibchen. Möglicherweise kämpfen diese Weibchen um mehr Ressourcen, weil sie wegen der Jungtiere einen höheren Energiebedarf haben.