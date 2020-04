Die Korallenbleiche ist dort in diesem Sommer schlimmer gewesen als sonst – in Australien hat gerade der Herbst angefangen. Forschende haben Luftbilder von rund 1000 einzelnen Riffs an der Nordostküste Australiens analysiert. Auf den Bildern aus dem letzten Monat war ihnen zufolge zu erkennen, dass die Bleiche alle drei Regionen des Great Barrier Reefs erfasst hat – das war vorher noch nicht passiert. Schon im Februar hatte viel darauf hingewiesen, dass die Korallenbleiche in dieser Saison schlimm wird. In dem Monat war das Wasser an der Oberfläche der Riffs so warm wie noch nie in den letzten 120 Jahren.

Hohe Wassertemperaturen führen dazu, dass die Korallen verblassen. Sie stoßen dann die Algen auf ihrer Oberfläche ab, die sonst für ihre Farben sorgen und mit denen sie normalerweise in einer Gemeinschaft zu gegenseitigem Nutzen leben. Die Korallen können dadurch am Ende absterben.