Die Autoindustrie will noch viel mehr Verbrenner-Autos verkaufen als es das 1,5-Grad-Klimaziel erlauben würde.

Das kritisiert die Umweltschutzorganisation Greenpeace. Sie hat zusammen mit zwei Wissenschaftlern in einer Studie geschaut, wie viele (Benzin-, Diesel- und Elektro-)Autos die 12 größten Autobauer weltweit in den nächsten Jahren verkaufen wollen. Die Studie zeigt, dass keiner bei seinen Verkaufsplänen auf Kurs zum 1,5-Grad-Ziel ist. Danach wollen die Autobauer in den nächsten Jahren rund 400 Millionen mehr Verbrenner-Autos herstellen, als es das CO2-Budget der Welt noch hergibt.



Greenpeace sagt, dass die hohen Verkaufspläne für Verbrenner-Autos nicht nur ein Problem für das Klima sind, sondern auch ein Risiko für die Autobauer: Weil immer mehr Länder, Städte und Regionen Verbrenner-Autos verbieten.