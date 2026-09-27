Ab sofort (25.09.2026) gilt eine EU-Richtlinie zu Greenwashing in Deutschland.

Wenn auf Produkten Werbe-Slogans wie "klimaneutral" oder "umweltfreundlich" stehen, dann muss das jetzt auch nachweisbar sein. Produkte sollen nicht nachhaltiger wirken als sie wirklich sind. Unternehmen dürfen auch nicht behaupten, dass ein Produkt eine neutrale oder positive Wirkung auf das Klima hat, nur weil anderswo zum Ausgleich Bäume gepflanzt werden. Und Unternehmen dürfen keine eigenen Umweltsiegel mehr erfinden, ohne dass eine wissenschaftliche Prüfung dahintersteht.

Industrie- und Handelsverbände haben die Sorge geäußert, dass viele Artikel weggeworfen werden müssten, weil ihre Verpackungen der neuen Richtlinie zufolge nicht mehr erlaubt sind. Das Bundesumweltministerium sagt, dass die EU-Richtlinie schon seit zweieinhalb Jahren bekannt ist, die Unternehmen hätten rechtzeitig reagieren können.