Schon vor tausenden von Jahren sind Menschen zur See gefahren - ohne Motoren, Windsensoren oder GPS.

Wie haben sie es damals geschafft, sicher am Zielhafen anzukommen? Das wollen Archäologinnen und Archäologen aus Tschechien herausfinden. Radio Prag berichtet, dass das Team in Griechenland zu einer Expedition gestartet ist - mit einem Einbaum. Das ist ein Boot, das aus einem einzigen Baumstamm gefertigt wurde - die älteste bekannte Boot-Form der Welt.

Das Forschungs-Einbaum ist ein Nachbau von einem 7000 Jahre alten Boot, das in Italien entdeckt wurde. Es ist aus Eiche und hat ein Segel. Das Wissenschaftsteam will mit dem Boot 450 Kilometer zurücklegen - über die Ägäis.

Die Forschenden haben schon mehrere solcher Expeditionen gemacht, um herauszufinden, wie unsere europäischen Vorfahren auf See vorangekommen sind.