In Griechenland ist ein Baby geboren worden, das sich aus einer 22 Jahre alten Eizelle entwickelt hat.

Die Eltern des neugeborenen Mädchens hatten sich dazu entschieden, ein weiteres Kind zu bekommen, nachdem ihr 21 Jahre alter Sohn letztes Jahr bei einem Verkehrsunfall starb. Der 60-jährige Vater und die jetzt 54-jährige Mutter sind jetzt noch einmal Eltern geworden. Dabei wurde es für die Mutter knapp, denn in Griechenland ist eine künstliche Befruchtung nur für Frauen bis 53 erlaubt. Die Mutter hatte nur wenige Wochen Zeit, sich für die erneute Schwangerschaft zu entscheiden. Schon ihr Sohn war damals durch künstliche Befruchtung auf die Welt gekommen.

Dass eine befruchtete Eizelle 22 Jahre lang eingefroren ist und dann noch ein Baby geboren wird ist ungewöhnlich. Im US-Bundesstaat Ohio wurde letztes Jahr aber auch ein Junge geboren, dessen Eizelle 30 Jahre lang eingefroren war.