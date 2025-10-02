Wenn dieser Kaugummi auf einmal nach Thymian schmeckt, dann besser Abstand halten zu anderen und ab ins Bett! Denn ein Forschungsteam unter Leitung der Uni Würzburg hat eine neue Diagnosemethode für Grippeviren entwickelt, und die funtkioniert mit Geschmack.

Dazu hat es ein Zuckermolekül mit einem Aromamolekül verbunden, das auch in Thymian vorkommt. Sind die beiden verbunden, schmecken sie nach nichts. Grippeviren im Speichel aber können diese Verbindung auflösen und das Thymianaroma freisetzen. Und das schmeckt man.

Im Fachjournal ACS Central Science schreiben die Forschenden, dass man die Diagnose mit Hilfe von Kaugummi oder Lutscher durchführen könnte. So wäre eine einfache, schnelle und kostengünstige Grippe-Früherkennung möglich.

Laut den Forschenden lasse sich das Diagnose-System auf weitere Krankheitserreger übertragen. Und auch andere, zum Beispiel kindgerechte, Geschmacksrichtungen wären möglich.

