3,8 Millionen Arztbesuche gab es wegen Grippe - ein Jahr vorher waren es etwa 9 Millionen. So steht es im Bericht des Robert-Koch-Instituts. Die vorletzte Saison, also 2017/2018 war demnach besonders schlimm. Den Schätzungen zufolge sind mehr als 25.000 Menschen an den Folgen einer Grippe gestorben. So viele waren es laut RKI in den letzten 30 Jahren nicht. Die Zahlen zu Todesfällen in der letzten Saison 2018/2019 sind noch nicht bekannt.

Der Bundesgesundheitsminister hat den Bericht zum Anlass genommen, nochmal daran zu erinnern, dass sich Ältere, chronisch Kranke, Schwangere und Medizin- und Pflegepersonal rechtzeitig impfen lassen sollen. Selbst Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, machen das laut dem Bericht zu selten.

Besonders gut hat das dagegen im St. Franziskus-Hospital in Münster geklappt, mit einer Impfquote von über 90 Prozent in der Ärzteschaft. Nach der Grippeimpfung gab es dort nämlich einen Gutschein für eine Portion Pommes.