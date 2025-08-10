Bekommen wir unsere Grippe-Impfungen in Zukunft per Zahnseide verabreicht?

Forschende der Texas Tech University probieren zumindest, dass das möglich wird. Sie haben das ganze erstmal an Mäusen getestet. Und Zahnseide bei Mäusen zu benutzen, ist gar nicht so leicht. Denn dafür muss die Maus in Narkose gebracht werden und dann braucht es zwei Wissenschaftler. Einer hält den Mund offen, der andere reinigt den Zahnzwischenraum. Wobei reinigen vielleicht das falsche Wort ist, denn auf der Zahnseide ist die Grippe-Impfung und die wird zwischen den Zähnen verteilt.

Das Ganze scheint zu funktionieren. Mit Zahnseide geimpfte Mäuse haben eine Grippe besser überstanden als ungeimpfte Mäuse. Die Forschenden meinen, dass der Vorteil von Zahnseide-Impfungen ist, dass das Immunsystem direkt im Mund- und Rachenraum die Impfwirkung entwickelt. Durch die Atemwege gelangen die meisten Grippeviren in den Körper, das Immunsystem wäre also direkt beim möglichen Eintritt vorbereitet.