In Grönland schmilzt das Eis - als eine Folge des Klimawandels.

Die grönländische Regierung hat eine Idee, wie sie mit dem Schmelzwasser ihre Wirtschaft ankurbeln kann: Und zwar, indem sie es als Trinkwasser in die ganze Welt exportiert. Der Tagesspiegel hat den grönlandischen Energieminister Jess Svane dazu befragt - und der sagt, Grönland habe große Mengen reinsten Wassers und biete der Welt nun an, diese Ressource zu nutzen. Ihm zufolge stammen aktuell 90 Prozent des grönländischen Einkommens aus der Fischerei. Das Land versuche, seine Wirtschaft auf eine breitere Grundlage zu stellen.

Svane ist klar, dass der Klimawandel für das Abschmelzen sorgt - aber der Klimawandel sorge ja auch dafür, dass Wasser generell auf der Welt knapper werde. Und in Grönland würde das Schmelzwasser sonst ungenutzt abfließen. Svane zufolge soll das Wasser an kommerzielle Unternehmen verkauft werden. Was die dann damit machten, sei ihre Sache.

Im Dezember hatten Forschende im Fachmagazin Nature eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass Grönlands massiver Eisschild viel schneller schmilzt als erwartet: Seit 1992 sind 3800 Milliarden Tonnen Eis ins Meer abgetaut.