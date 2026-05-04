Der Grönlandhai kann bis zu 400 Jahre alt werden. Ein Grund dafür ist wohl, dass ihm Alterserscheinungen nicht so viel ausmachen.

Zu dem Schluss kommt ein Team im Fachmagazin Aging Cell, das die Herzen von sechs Grönlandhaien untersucht hat. Die Tiere waren beim Fang wohl 100 bis 150 Jahre alt und ihre Herzen zeigten eine deutliche Fibrose. Das Bindegewebe in ihren Herzen hatte sich also stark vermehrt. Dadurch ist das Herz weniger elastisch und kann nicht mehr so gut pumpen. Außerdem fanden sich deutliche Zeichen der Zellalterung.

Die Herzen der Grönlandhaie waren also alles andere als im Idealzustand. Die gleichen Schäden in einem menschlichen Herzen wären nicht mehr mit dem Leben vereinbar, sagt einer der Studienautoren. Die Untersuchungsergebnisse deuten jetzt darauf hin, dass der Grönlandhai zwar nicht immun ist gegen das Altern, aber dass er die Alterserscheinungen gut kompensieren kann. Wie er das schafft, soll in weiteren Studien untersucht werden.

Der Grönlandhai wird älter als jedes andere Wirbeltier. Frühere Studien hatten schon gezeigt, dass er DNA-Schäden in seinen Zellen gut reparieren kann und sich so vor Krebs und Tumoren schützt.