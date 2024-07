Grönlandhaie sind sehr selten, bisher wenig erforscht – und sie können bis zu 500 Jahre alt werden. Damit sind sie die am längsten lebenden Wirbeltiere der Welt.

Forschende wollten rausfinden, wie die Grönlandhaie es schaffen, so lange zu leben. Dafür haben sie sich den Stoffwechsel der Tiere angeschaut. Denn die meisten Arten zeigen Änderungen in ihrem Stoffwechsel, wenn sie altern. Nicht aber die Grönlandhaie. Bei ihren Untersuchungen entdeckten die Forschenden keine großen Unterschiede. Daraus schließen sie, dass bei Grönlandhaien der Stoffwechsel im Laufe der Zeit offenbar nicht abnimmt und daher möglicherweise eine Schlüsselrolle im Alterungsprozess hat.

Grönlandhaie leben im Nordatlantik und der Nordsee. Was den Stoffwechsel der Tiere schon beeinflusste, waren höhere Temperaturen. Die Forschenden befürchten, dass der Klimawandel die Haie gefährden könnte. In einer Welt, in der sich das Klima schnell verändert, seien langlebige Arten, die sich weniger gut anpassen können, möglicherweise am stärksten vom Aussterben bedroht.

Die Forschungsergebnisse sind gerade auf der Jahreskonferenz der Gesellschaft für experimentelle Biologie in Prag vorgestellt worden.