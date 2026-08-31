Bequeme Schuhe finden - für viele ist das gar nicht so einfach.

Das könnte auch daran liegen, dass das System der Schuhgrößen nicht richtig funktioniert. Das legt eine Studie aus Australien nahe. Da haben Forschende mehr als 100 Frauen ganz genau auf die Schuhe geschaut. Mehr als zwei Drittel von ihnen trugen Schuhe, deren Größe nicht richtig zu ihren Füßen passte, meistens waren die Schuhe zu lang. Etwa genau so viele Frauen gaben an, dass sie häufiger Probleme mit der Passform haben.

Die Forschenden vermuten, dass manche Frauen mit den längeren Schuhen ausgleichen wollen, dass bei der Breite etwas fehlt. Und sie sagen, dass das Größensystem wohl der Hauptgrund dafür ist. Die meisten Schuhe werden nur in einer einzigen Weite angeboten. Tatsächlich kam in der australischen Studie raus, dass Frauen mit gleicher Fußlänge so unterschiedliche Füße hatten, dass eigentlich bis zu sieben verschiedene Optionen bei der Weite nötig wären.