Bei Wikipedia kann man so ziemlich alles online nachschlagen.

Der Tech-Milliardär Elon Musk will dazu jetzt eine Alternative aufbauen, eine eigene Online-Enzyklopädie. Musk kündigte ein Projekt mit dem Namen "Grokipedia" an. Es soll von seiner KI-Firma xAi kommen, die auch den Chatbot Grok entwickelt hat.

Laut Musk ist Grokipedia notwendig für seine Firma, wegen des Ziels, das Universum zu verstehen. Er bezog sich in seinem Post auch auf Trumps KI-Beauftragten, David Sacks. Der hatte Wikipedia vorgeworfen, Zitat - "hoffnungslos politisch voreingenommen" zu sein, weil dahinter linke Aktivisten steckten, die angeblich "vernünftige Korrekturen" verhinderten. Wikipedia-Mitbegründer Jimmy Wales hatte in Richtung Musk vor kurzem schon mal gesagt, es gehe um "Fakten" nicht um Propaganda.

Wikipedia war im Jahr 2001 gegründet worden. Die Einträge stammen von Freiwilligen. Die Webseite finanziert sich mithilfe von Spenden.