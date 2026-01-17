In Großbritannien gilt: Ehemalige Soldaten, die 55 oder älter sind, können nicht mehr einberufen werden.

Das Verteidigungsministerium setzt sich dafür ein, die Regel zu ändern. Geplant ist, das Höchstalter auf 65 Jahre anzuheben. Auch die Schwelle für die Einberufung von Reservisten soll gesenkt werden. Ein General, der sich ebenfalls für die Änderungen einsetzt, findet, dass dadurch im Ernstfall schneller Personal mobilisiert werden kann.

Seit Russland die gesamte Ukraine angreift, suchen vor allem viele europäische Länder nach Wegen, um die Anzahl ihrer Soldaten wieder zu erhöhen.

In Großbritannien will die Armee bald auch einen neuen freiwilligen Wehrdienst testen. Ab März sollen erstmal 150 junge Leute eine einjährige Militärausbildung machen. Läuft die Testphase gut, sollen jedes Jahr mehr als 1.000 Freiwillige ausgebildet werden.