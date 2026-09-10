Ab heute (Donnerstag, 10.09.) ist er da – und alle wollen ihn sehen: Den Teppich von Bayeux im Britischen Museum in London.

Fast 70 Meter lang, fast 1000 Jahre alt – und jetzt zum ersten Mal seit Jahrhunderten wieder auf der britischen Insel. Der Teppich von Bayeux besteht aus vielen Stickereien. Die erzählen, wie Herzog Wilhelm II. der Normandie England erobert hat. Das war im Jahr 1066.

Frankreich hat den Teppich jetzt an Großbritannien ausgeliehen. Die Begeisterung ist riesig: Britische Medien berichten, dass der Teppich wie ein Rockstar gefeiert wird.

Die Tickets sind schon bis Ende des Jahres ausverkauft. Bis zu einer Million Besucher werden erwartet. Die Schau läuft bis Sommer nächstes Jahr – dann wandert der Teppich zurück nach Bayeux im Nordwesten von Frankreich. Da soll er restauriert werden.