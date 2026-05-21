In Großbritannien hat ein Radiosender für Verwirrung gesorgt. Radio Caroline hat versehentlich die News verbreitet, dass König Charles III. tot ist.

Schuld daran war wohl ein Computerfehler. Dadurch wurde das "Protokoll Monarch" gesendet. Das ist eine vorproduzierte Meldung, die alle britischen Radiosender bereithalten, falls der König stirbt.

Radio Caroline hat sich daraufhin live im Programm und über Social Media entschuldigt - auch direkt beim König. Der Sender hofft jetzt auf Verständnis. Denn er überträgt auch traditionell die Weihnachtsbotschaften der Königin und des Königs und will das auch weiterhin machen. Charles III. ist 77 Jahre alt. Er ist wegen einer Krebserkrankung weiterhin in Behandlung.