In Großbritannien gibt es gerade eine ziemliche Hitzewelle.

Im Londoner Westen kletterten die Temperatur gestern auf 34,8 Grad Celsius. Das ist so viel, wie noch nie an einem Mai-Tag in Großbritannien gemessen wurde, sagt die Nationale Wetterbehörde. Der frühere Rekord lag genau zwei Grad darunter - und stammt aus den Jahren 1922 und 1944.

Die Fachleute sagen: Die aktuelle Hitzewelle ist beispiellos, denn Temperaturrekorde würden normalerweise nur um Zehntel-Grade gebrochen. Ob der neue Wert als ganz offizieller Rekord anerkannt wird, steht noch nicht fest. Fachleute müssen dafür unter anderem die Messeinrichtungen nochmal überprüfen.

Mit dem Klimawandel wird es auch in Großbritannien immer wärmer. Letztes Jahr war schon das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Forschende warnen, dass das Land nicht gut vorbereitet ist auf immer häufigere Hitzewellen.