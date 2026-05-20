Mittelgroß, mit viel Energie und großem Spieltrieb - gerne auch wild und ungestüm.

So lautet eine besondere Stellenanzeige, die eine australische Tierschutzorganisation jetzt rausgegeben hat. Die NGO sucht einen Rettungshund für Koalas. Und der tritt, so sagt es die Programmleiterin, in große Pfotenabdrücke. Denn sein Vorgänger war weltberühmt: Während der großen Buschfeuer 2019 und 2020 in Australien hatte er mehr als 100 Koalas aufgespürt, damit sie gerettet werden konnten. Er ist mittlerweile zu alt für diese Aufgabe.

Die Tierschutzorganisation sucht jetzt in jedem Fall einen Hund aus dem Tierheim. Sie spricht von moderner Nachhaltigkeit: Der Hund bekomme eine zweite Chance und könne gleichzeitig bedrohte Tiere retten.