Das schließt ein Forschungsteam aus der Beobachtung von Großen Tümmlern in der "Shark Bay" vor Westaustralien. Konkret waren die Forschenden an einer besonderen Verhaltensweise interessiert: Manche Tümmler dort schnappen sich Schwämme und schützen damit ihre Schnauze vor Verletzungen, wenn sie im Bodensediment nach Futter stöbern. Die Forschenden haben beobachtet, dass Delfin-Männchen, die diese Technik nutzen, oft untereinander Freundschaften schließen. Das ist praktisch, weil die Schwamm-Futterjagd eigentlich ein zeitraubender Solo-Job ist - Tümmler-Männchen müssen aber dringend viel Zeit in soziale Kontakte investieren. Die Männchen bilden nämlich Gruppen, die gemeinsam paarungsbereite Weibchen umwerben und Konkurrenten abwehren.