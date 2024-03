Die Freude bei der Bekanntgabe war riesig!

Eine ehemalige Professorin des Albert Einstein College of Medicine hat angekündigt, dass das Studium an dieser Uni in Zukunft kostenfrei sein wird. Möglich wird das durch ihre Spende. Die 93-jährige Ruth Gottesman lässt der Uni eine Milliarde US-Dollar zukommen - das ist eine der höchsten Spenden in der Geschichte der USA. Durch den Wegfall der Gebühren spart jeder Studierende 60.000 US-Dollar pro Jahr, die bisher bezahlt werden mussten.