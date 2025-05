Mehr Bäume in der Stadt können zu weniger Toten durch die Folgen starker Hitze führen.

Ein Forschungsteam aus Australien zieht diesen Schluss in einer Studie im Fachjournal The Lancet Planetary Health. Es sagt: Gäbe es in Städten weltweit 30 Prozent mehr Pflanzen, könnte die Zahl von Todesfällen durch Hitze um ein Drittel abnehmen.

Die Forschenden nutzten Informationen von 830 Orten in mehr als 50 Ländern, um die Wirkung von Pflanzen auf das Stadtklima in Modelle zu fassen. Wie grün Städte aktuell tatsächlich sind, wurde mit Satellitendaten ermittelt. In der Studie waren auch deutsche Städte. Besonders deutlich waren mögliche Verbesserungen in der Stadt durch mehr Grün aber vor allem in Süd- und Osteuropa sowie in Süd- und Ostasien.

Vor allem Bäume kühlen das Stadtklima im Sommer ab - unter anderem, indem sie Schatten spenden und die Luftfeuchtigkeit erhöhen.