In den USA nutzt das Militär den Hype um das Videospiel GTA 6, um Soldaten zu einer Verlängerung ihrer Dienstzeit zu bewegen.

Im Bundesstaat Georgia haben sich 20 Soldaten eines Bataillons für zwei weitere Jahre Militärdienst verpflichtet. Dafür soll es vier Tage Sonderurlaub geben - um Grand Theft Auto 6 zu spielen, wenn es im November erscheint. Ein Armeesprecher sagte dem Sender CBS News, man habe Anreize finden wollen, die den Interessen von Soldaten entsprächen. Es sei aber nur ein lokales Angebot gewesen, das sich an rund 130 Soldaten im Bataillon gerichtet habe.

Gamer warten sei mehr als einem Jahrzehnt auf die Fortsetzung von GTA, die Vorbestellungen laufen schon seit Juni, der Hype ist groß. Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte GTA 6 das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden.